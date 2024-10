Fedez vola a New York: soggiorna in un hotel di lusso da oltre 4mila euro a notte (Di lunedì 28 ottobre 2024) Fedez è volato a New York ma al momento non ha rivelato se si tratta di un viaggio professionale o di piacere. La cosa certa è che sta soggiornando in uno degli hotel più rinomati e lussuosi della Grande Mela: ecco quale. Fanpage.it - Fedez vola a New York: soggiorna in un hotel di lusso da oltre 4mila euro a notte Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)to a Newma al momento non ha rivelato se si tratta di un viaggio professionale o di piacere. La cosa certa è che stando in uno deglipiù rinomati e lussuosi della Grande Mela: ecco quale.

Fedez vola a New York: soggiorna in un hotel di lusso da oltre 4mila euro a notte

Situato sull'acqua a Lower Manhattan, l'iconico Battery Maritime Building, uno degli ultimi terminal per traghetti in stile Beaux-Arts del XX secolo, Casa Cipriani è un club privato che conta 47 ... (fanpage.it)

