Gaeta.it - Evasione fiscale da 625mila euro scoperta dalla Guardia di Finanza a Gallarate

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un'indagine delladidel comando provinciale di Varese ha portato alla luce un'di notevole entità, pari a, commessa da un'associazione con sede a. L'associazione, operante nel reclutamento di personale per diversi enti locali supportati, ha utilizzato artifici contabili per mascherare fatturati e guadagni derivanti da servizi che avrebbero dovuto essere soggetti a normale tassazione. Le indagini hanno rivelato che l'associazione richiedeva una tassa di iscrizione per i concorsi, convincendo i partecipanti che questa fosse legata all'ingresso in un ente associativo e non commerciale, il che le ha garantito vantaggi fiscali illeciti.