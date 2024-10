Ecco la squadra dei civici: "Dissesto, ora uno scatto sulla prevenzione" (Di lunedì 28 ottobre 2024) La carica dei ’civici, con de Pascale’, nonostante la domenica mattina uggiosa di una Bologna ancora ferita dalla recente alluvione, affolla la saletta del centro culturale Costarena. Un centinaio di persone, tra candidati da tutta la regione e semplici supporter, presentati dal candidato di centrosinistra Michele de Pascale, affiancato dalla dem Manuela Rontini. I medici e le figure del mondo socio-sanitario sono presenti in tutte le liste, priorità della campagna elettorale del sindaco di Ravenna, ma ci sono anche giovani, dipendenti pubblici, dirigenti d’azienda, ex amministratori locali, insegnanti, persone del mondo del volontariato. Presenti gli esponenti di Italia Viva, entrati nella lista civica dopo il veto 5 Stelle sul simbolo, ma nessun renziano cita la sua appartenenza di partito. Ilrestodelcarlino.it - Ecco la squadra dei civici: "Dissesto, ora uno scatto sulla prevenzione" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La carica dei ’, con de Pascale’, nonostante la domenica mattina uggiosa di una Bologna ancora ferita dalla recente alluvione, affolla la saletta del centro culturale Costarena. Un centinaio di persone, tra candidati da tutta la regione e semplici supporter, presentati dal candidato di centrosinistra Michele de Pascale, affiancato dalla dem Manuela Rontini. I medici e le figure del mondo socio-sanitario sono presenti in tutte le liste, priorità della campagna elettorale del sindaco di Ravenna, ma ci sono anche giovani, dipendenti pubblici, dirigenti d’azienda, ex amministratori locali, insegnanti, persone del mondo del volontariato. Presenti gli esponenti di Italia Viva, entrati nella lista civica dopo il veto 5 Stelle sul simbolo, ma nessun renziano cita la sua appartenenza di partito.

Ecco la squadra dei civici: "Dissesto, ora uno scatto sulla prevenzione"

