Dongfeng rinuncia all’Italia. Pesa lo stop imposto dal governo cinese (Di lunedì 28 ottobre 2024) A causa delle tensioni commerciali legate ai dazi, il governo cinese "consiglia" alle sue aziende di frenare gli investimenti in Europa. Fermata, dunque, l’apertura dello stabilimento Dongfeng in Italia Dday.it - Dongfeng rinuncia all’Italia. Pesa lo stop imposto dal governo cinese Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) A causa delle tensioni commerciali legate ai dazi, il"consiglia" alle sue aziende di frenare gli investimenti in Europa. Fermata, dunque, l’apertura dello stabilimentoin Italia

Dongfeng rinuncia all’Italia. Pesa lo stop imposto dal governo cinese

Il Governo Meloni è in “trattative avanzate” con il costruttore di auto cinese Dongfeng per la realizzazione nel nostro Paese di uno stabilimento produttivo che funga da hub per l’intero mercato europeo. Lo scrive oggi, martedì 6 agosto, l’agenzia ... (Tpi.it)

Non è un mistero che si stia dialogando con i marchi cinesi e negli ultimi tempi sappiamo che sarebbero in corso trattative avanzate con Dongfeng che è da poco sbarcato ufficialmente nel nostro Paese. (hdmotori.it)

