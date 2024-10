Assalto alla gioielleria in Brera: ladri in manette (uno con 30 punti di sutura alla gamba) (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il calcio per sfondare la vetrina. Il raid per arraffare orecchini e bracciali. Poi le manette e la corsa in ospedale. Due ragazzi di 19 e 21 anni, marocchini, sono stati arrestati nella notte tra domenica e lunedì a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver cercato di svaligiare una Milanotoday.it - Assalto alla gioielleria in Brera: ladri in manette (uno con 30 punti di sutura alla gamba) Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il calcio per sfondare la vetrina. Il raid per arraffare orecchini e bracciali. Poi lee la corsa in ospedale. Due ragazzi di 19 e 21 anni, marocchini, sono stati arrestati nella notte tra domenica e lunedì a Milano con l'accusa di furto aggravato dopo aver cercato di svaligiare una



