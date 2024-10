Arresto a Roma: uomo di 55 anni colto in flagrante mentre spaccia droga durante gli arresti domiciliari (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione di polizia ha portato all’Arresto di un uomo di 55 anni a Roma, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti mentre si trovava agli arresti domiciliari. La questione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle zone periferiche della capitale, dove l’attività di contenimento dello spaccio si fa sempre più necessaria. Con oltre 2,5 chili di droga scoperti all’interno della sua abitazione, questo episodio segna un importante intervento delle forze dell’ordine e mette in luce le problematiche legate al traffico di stupefacenti. L’operazione della polizia nel municipio delle Torri La polizia del VI Distretto Casilino ha eseguito un controllo presso l’abitazione di un uomo, già agli arresti per precedenti reati legati alla droga. Gli agenti, arrivati sul posto, sono stati colpiti dal comportamento sospetto dell’uomo. Gaeta.it - Arresto a Roma: uomo di 55 anni colto in flagrante mentre spaccia droga durante gli arresti domiciliari Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un’operazione di polizia ha portato all’di undi 55, accusato di spaccio di sostanze stupefacentisi trovava agli. La questione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle zone periferiche della capitale, dove l’attività di contenimento dello spaccio si fa sempre più necessaria. Con oltre 2,5 chili discoperti all’interno della sua abitazione, questo episodio segna un importante intervento delle forze dell’ordine e mette in luce le problematiche legate al traffico di stupefacenti. L’operazione della polizia nel municipio delle Torri La polizia del VI Distretto Casilino ha eseguito un controllo presso l’abitazione di un, già agliper precedenti reati legati alla. Gli agenti, arrivati sul posto, sono stati colpiti dal comportamento sospetto dell’

Arresto a Roma: uomo di 55 anni colto in flagrante mentre spaccia droga durante gli arresti domiciliari

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'allarme dal servizio "Alloggiati" della Questura. Il 47enne è ora in carcere a Regina Coeli: dovrà scontare una pena di 16 anni di reclusione ... (roma.corriere.it)

Aveva messo a segno una truffa da 130 milioni di dollari. Per questo era ricercato in campo internazionale per il reato di contrabbando e su di lui pendeva un mandato d’arresto ... (ilmessaggero.it)

Un inferno domestico. Lei, incinta, invece di essere protetta dal compagno che è stato proprio lui a trasformarsi in un mostro. L'uomo, 50 anni, la picchiava senza ragione e la ... (msn.com)

"Tanto sto ragazzino non lo metterai mai alla luce perché te lo faccio perdere". Mentre gli urlava contro questa frase e la minacciava di morte, la prendeva a ... (lapresse.it)

Il mandato d’arresto arrivava dal Kazakistan. Ora si trova a Regina Coeli e dovrà scontare 16 anni di carcere Era ricercato in campo internazionale per il reato di contrabbando e su di lui pendeva un ... (roma.repubblica.it)