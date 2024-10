Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 28 ottobre (Di lunedì 28 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca Endless Love, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui le Anticipazioni di Endless Love su Zon.it. Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 28 ottobre Emir scopre di essere stato tradito da Zeynep, che ha aiutato Kemal a rapire la piccola Deniz. Furioso, mette in moto tutte le sue risorse per ritrovarla, mentre Zeynep confessa a Hakan che Deniz è figlia di Kemal, portando il commissario a un difficile conflitto di lealtà. Chi è Nihan di Endless Love? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice. Zon.it - Anticipazioni Endless Love, la puntata di oggi 28 ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladi28Emir scopre di essere stato tradito da Zeynep, che ha aiutato Kemal a rapire la piccola Deniz. Furioso, mette in moto tutte le sue risorse per ritrovarla, mentre Zeynep confessa a Hakan che Deniz è figlia di Kemal, portando il commissario a un difficile conflitto di lealtà. Chi è Nihan di? Il personaggio di Nihan è interpretato da Neslihan Atagül, che è nata a Istanbul il 20 agosto 1992. Fin da piccola è appassionata di recitazione e ha sempre sognato di diventare un’attrice.

