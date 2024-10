Liberoquotidiano.it - Allarme fornelli a gas, 'accorciano la vita di oltre 12mila italiani l'anno'

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Roma, 28 ott. (Adnkronos Salute) - L'inquinamento causato daia gas "accorcia ladi 12.706ogni, molto più che in qualsiasi altro Paese d'Europa, secondo la prima stima scientifica delle morti premature. I ricercatori dell'Università Jaume I in Spagna hscoperto che le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità vengono regolarmente violate nelle case medie di 14 Paesi europei quando l'inquinamento di fondo si combina con i fumi delle cucine a gas durante l'uso normale. Secondo i ricercatori, le morti premature ammontano a 39.959 nell'Ue e nel Regno Unito. Gli stati più colpiti sono Italia, Polonia, Romania, Francia e Regno Unito, dove più famiglie cucinano con il gas. L'inquinamento è più grave nelle case con scarsa ventilazione e durante le sessioni di cottura prolungate. Le vite in Italia si, in media, di poco meno di un".