Un patrimonio di 118 milioni di euro? Ecco la verità come ho perso tutto

(Di domenica 27 ottobre 2024) "Hanno scritto che ho undi 118di, più di Miuccia Prada. Se fosse vero non sarei qui con lei, sarei a nuotare in un'isola del Pacifico": Ornella Vanoni lo ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera, confermando così di non avere soldi da parte. Alla domanda sul motivo per cui hai soldi, la Vanoni ha risposto: "Un po' perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po' per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo". Oggi la cantante vive a Milano, nel quartiere di Brera.