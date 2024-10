Sport.quotidiano.net - Trasmissione fortunata. La promessa poi mantenuta al Bar Carlino: "Vincerò per tutti»

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’aveva promesso a Bar, avrebbe cercato di vincere il titolo europeo per dare speranza e sollievo a una città ferita e così è stato. Pamela Malvina Noutcho Sawa (nella foto Schicchi) si è laureata campionessa dei pesi leggeri del Vecchio Continente, superando Nina Pavlovic in un’Unipol Arena deserta. Il 22 ottobre il suo intervento al consueto appuntamento prepartita al Bar Pasticceria Neri di via Saragozza in occasione delle sfide di Champions League del Bologna, un momento che avrebbe dovuto essere una celebrazione della campionessa in vista dell’importante match e che è stato anche un confronto su ciò che i bolognesi stanno affrontando con questa alluvione.