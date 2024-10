Gaeta.it - Riflessioni sulla psichiatria italiana: il successo del meeting di Sulmona tra passato e futuro

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’evento “Psiche e dintorni” ha attirato l’attenzione di professionisti e cittadini, offrendo un’importante piattaforma per discutere del presente e deldellain Italia. La seconda edizione del, organizzato dall’Associazione Terza Pagina, ha visto la partecipazione della comunità locale e di esperti del settore, aprendo a importantidedicate alla figura pionieristica di Franco Basaglia in un momento simbolico. Con una programmazione ricca di eventi e dibattiti, la manifestazione si è rivelata non solo undi pubblico, ma anche un’opportunità per avviare nuove collaborazioni utili alla comunità.