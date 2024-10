'Raid israeliano nella periferia sud di Beirut' (Di domenica 27 ottobre 2024) L'agenzia di stampa nazionale libanese Ani riferisce di un Raid israeliano nella periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Poco prima, l'esercito israeliano aveva invitato i residenti di due quartieri alla periferia sud della capitale libanese a evacuare le loro case, sostenendo che lì si trovavano "installazioni e siti affiliati a Hezbollah". Quotidiano.net - 'Raid israeliano nella periferia sud di Beirut' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) L'agenzia di stampa nazionale libanese Ani riferisce di unmeridionale di, roccaforte di Hezbollah. Poco prima, l'esercitoaveva invitato i residenti di due quartieri allasud della capitale libanese a evacuare le loro case, sostenendo che lì si trovavano "installazioni e siti affiliati a Hezbollah".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Raid israeliano nella periferia sud di Beirut' - L'agenzia di stampa nazionale libanese Ani riferisce di un raid israeliano nella periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah. (ANSA) ... (ansa.it)

L'operazione "Giorni del pentimento" contro l'Iran. Media arabi: "Teheran non risponderà a Israele" - L’Idf si ritira dall’ospedale Kamal Adwan e arresta 44 dei suoi dipendenti Le forze israeliane si sono ritirate oggi da un complesso ospedaliero di Beit Lahia, nel nord di Gaza, che avevano preso d’as ... (msn.com)

Raid israeliani in Iran: 4 morti e più di 20 obiettivi strategici colpiti. Russia e Ue in allarme per il rischio escalation - È salito a quattro il numero delle vittime in Iran a seguito dei raid aerei condotti da Israele la scorsa notte. L'attacco, che ha preso di mira diverse basi ... (gazzettadelsud.it)

Attacco di Israele all'Iran: "Raid su obiettivi militari". Biden: "Spero sia la fine delle ritorsioni" - Bombardamenti nella notte in tre fasi e a più livelli su siti di produzione missilistica iraniana e su batterie di difesa aerea, esplosioni anche in Siria. I raid durati circa quattro ore. Teheran: "D ... (agi.it)