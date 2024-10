Quando lo sport non ha barriere (Di domenica 27 ottobre 2024) Oinp in tour ha fatto tappa a Coriano. L’iniziativa itinerante dell’Osservatorio Italiano No Profit venerdì era al teatro CorTe. Hanno risposto all’appello numerose associazioni sportive di Coriano e della provincia di Rimini per parlare di disabilità e inclusione attraverso lo sport. Era presente anche Mirko Acquarelli, uno dei fondatori della Karatella Race di Coriano, oggi giocatore e team manager del Riviera basket Rimini, prima squadra di basket in carrozzina in serie B nazionale nata nel 2017. Acquarelli non muove le gambe a causa di un incidente stradale nel 2006. Ilrestodelcarlino.it - Quando lo sport non ha barriere Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Oinp in tour ha fatto tappa a Coriano. L’iniziativa itinerante dell’Osservatorio Italiano No Profit venerdì era al teatro CorTe. Hanno risposto all’appello numerose associazioniive di Coriano e della provincia di Rimini per parlare di disabilità e inclusione attraverso lo. Era presente anche Mirko Acquarelli, uno dei fondatori della Karatella Race di Coriano, oggi giocatore e team manager del Riviera basket Rimini, prima squadra di basket in carrozzina in serie B nazionale nata nel 2017. Acquarelli non muove le gambe a causa di un incidente stradale nel 2006.

