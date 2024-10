Nba 2024/2025: LeBron da tripla doppia trascina i Lakers, Doncic e Jokic ko (Di domenica 27 ottobre 2024) Non si fermano i Los Angeles Lakers, che nella notte italiana chiudono il trittico di partite casalinghe con la terza vittoria consecutiva, confermandosi in testa nella Western Conference di Nba. trascinati da un LeBron James da tripla doppia (32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist), i Lakers battono un ostico Sacramento per 131-127: in una partita con continui sorpassi e controsorpassi, LeBron dà uno strappo decisivo con 16 punti in avvio di quarto quarto, prima della tripla di Davis che chiude definitivamente i conti. Cade, invece, Dallas, a cui non basta la prima prestazione stagionale da 40 punti di Luka Doncic: passano, infatti, i Phoenix Suns trascinati da Kevin Durant, che ne fa 31 nel 114-102. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non si fermano i Los Angeles, che nella notte italiana chiudono il trittico di partite casalinghe con la terza vittoria consecutiva, confermandosi in testa nella Western Conference di Nba.ti da unJames da(32 punti, 14 rimbalzi e 10 assist), ibattono un ostico Sacramento per 131-127: in una partita con continui sorpassi e controsorpassi,dà uno strappo decisivo con 16 punti in avvio di quarto quarto, prima delladi Davis che chiude definitivamente i conti. Cade, invece, Dallas, a cui non basta la prima prestazione stagionale da 40 punti di Luka: passano, infatti, i Phoenix Sunsti da Kevin Durant, che ne fa 31 nel 114-102.

