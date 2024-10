Mistermovie.it - Mister Movie | Alan Ritchson Sarà il Protagonista del Film d’Azione “Runner”

, noto per il suo ruolo nella serie Reacher di Prime Video, è stato scelto comedel prossimo. Nelinterpreta un corriere di fascia alta che ha solo tre ore per consegnare un organo vitale destinato a una bambina di sette anni che necessita di un trapianto urgente. Ma la missione prende una svolta pericolosa quando un sindacato criminale, guidato da un leader spietato, inizia a inviare i suoi uomini per impossessarsi dell'organo. Alla Regia di: Scott Waugh Ildiretto da Scott Waugh, noto per Expendables 4 e Need for Speed. Waugh, parlando del progetto, ha dichiarato a Deadline cherichiama i grandidegli anni '90, focalizzati su personaggi profondi e una trama avvincente.