Maltempo causa interruzione della linea ferroviaria tra Torino e Savona: ecco cosa sapere (Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento meteorologico avverso ha colpito l'entroterra savonese, portando a conseguenze significative per il traffico ferroviario nella regione. Le autorità competenti stanno già attuando misure necessarie per garantire la sicurezza dei viaggiatori e degli operatori. RFI, Rete ferroviaria Italiana, ha comunicato dettagli importanti riguardanti l'interruzione della linea ferroviaria che interessa uno dei collegamenti principali tra Torino e Savona. La comunicazione ufficiale di RFI In una nota ufficiale, RFI ha confermato che, a causa del Maltempo che ha portato a smottamenti, il personale tecnico presente sul posto ha deciso di sospendere la circolazione dei treni lungo l'itinerario via Ferrania. Questi smottamenti hanno reso necessarie operazioni di verifica e intervento che non possono essere procrastinate.

