I fedeli chiedono lo stesso miracolo del 1433: cattedrale gremita a Bologna per la Madonna di San Luca

(Di domenica 27 ottobre 2024), 27 ottobre 2024 – Unadi persone ha accolto la venerata immagine delladi San. La visita in città di oggi è straordinaria e nasce dalla richiesta deiche, ricordando quanto era accaduto nel, hanno sollecitato questo passaggio per poter chiedere lodi allora: la fine delle piogge e il prosciugamento delle alluvioni. A questa intenzione se ne è aggiunta una seconda legata alla protezione alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Assente il cardinale Matteo Zuppi, rimasto a Roma per la conclusione dei lavori del sinodo dei vescovi, la messa è stata celebrata da don Massimo Cassani, penitenziere maggiore e camerlengo del capitolo metropolitano della. "Chiediamo una intercessione particolare per la nostra città - ha spiegato il canonico - perché abbia la forza di superare questo momento di difficoltà.