Oasport.it - Federica Brignone in testa alla classifica dei montepremi! Il Prize Money Ranking di sci alpino, c’è Vinatzer

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) A Soelden è andato in scena il primo fine settimana della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci, con la disputa degli ormai tradizionali giganti sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach. Il massimo circuito internazionale itinerante entrerà poi nel vivo nella seconda parte di novembre, quando tra Levi (Finlandia, 16-17 novembre) e Gurgl (Austria; 23-24 novembre) si disputeranno degli Slalom a precedere la trasferta in Nord America.ha vinto la gara femminile, riuscendo a operare il sorpasso ai danni della neozelandese Alice Robinson e della statunitense Mikaela Shiffrin nella seconda manche. La fuoriclasse valdostana ha conquistato il suo 28mo successo in carriera ed è ovviamente balzata ingenerale, incominciando nel miglior modo possibile questa annata agonistica.