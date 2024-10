Elezioni Liguria, aperti i seggi: al via la sfida Bucci-Orlando (Di domenica 27 ottobre 2024) Sono aperti i seggi per le Elezioni regionali della Liguria. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle ore 15 di lunedì 28 ottobre per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni Toti alla presidenza della Regione dopo il terremoto giudiziario iniziato a maggio che ha portato alle dimissioni del governatore uscente. Sull’affluenza alle urne pende l’incognita del maltempo dopo la diramazione di un’allerta arancione per piogge diffuse e temporali. Nove i candidati alla presidenza: Marco Bucci, Andrea Orlando, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra. Lapresse.it - Elezioni Liguria, aperti i seggi: al via la sfida Bucci-Orlando Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sonoper leregionali della. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle ore 15 di lunedì 28 ottobre per eleggere il nuovo Consiglio regionale e per il successore di Giovanni Toti alla presidenza della Regione dopo il terremoto giudiziario iniziato a maggio che ha portato alle dimissioni del governatore uscente. Sull’affluenza alle urne pende l’incognita del maltempo dopo la diramazione di un’allerta arancione per piogge diffuse e temporali. Nove i candidati alla presidenza: Marco, Andrea, Alessandro Rosson, Davide Felice, Francesco Toscano, Marco Giuseppe Ferrando, Nicola Rollando, Maria Antonietta Cella, Nicola Morra.

