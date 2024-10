Secoloditalia.it - Due anni di governo. Sondaggi Tecnè: FdI, Lega e Forza Italia salgono. Crollano Pd e M5S

(Di domenica 27 ottobre 2024) Anche idie dell’agenzia Dire premiano la coalizione del centrodestrano. In un mese Giorgia Meloni si conferma come leader più popolare in cima alla classifica al 44% con lo 0,6% di punti in più rispetto al mese scorso, mentre Fratelli d’cresce al 29,6%, restando in vetta alla classifica dei partitini, con lo 0,3% in più rispetto al mese scorso. Crescono anche i Partiti del centrodestra in popolarità, mentreneisia il Pd che il Movimento 5 stelle. Il centrodestra si rafe cresce Con Fratelli d’al primo posto, anche i partiti della coalizione di centrodestra si rafno ulteriormente: Antonio Tajani, leader di, cresce dello 0,6%, raggiungendo il 37,4% nella classifica e guadagno il secondo posto dietro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un mese.