Dua Lipa sarà la Zatanna del DCU? James Gunn risponde alle voci (Di domenica 27 ottobre 2024) Dua Lipa sembra essere la scelta preferita dai fan per interpretare Zatanna nel DCU, e di recente si è diffusa in rete la voce che la cantante sia stata scritturata per interpretare l'abile maga. Come forse saprete, la voce secondo cui la cantante pop Dua Lipa sarebbe stata scritturata per interpretare Zatanna Zatara nel DCU ha fatto il giro del web negli ultimi giorni e ha preso piede. La vincitrice di un Grammy Award - che vanta anche qualche esperienza nel campo della recitazione- sembra essere la scelta preferita dai fan per interpretare l'illusionista della DC Comics, e il rumor sosteneva che avesse firmato un contratto di 10 anni con i DC Studios. Superman: James Gunn disgustato dal trailer fatto con l'AI mostrato alla tv francese La smentita di Gunn e il film scartato Movieplayer.it - Dua Lipa sarà la Zatanna del DCU? James Gunn risponde alle voci Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Duasembra essere la scelta preferita dai fan per interpretarenel, e di recente si è diffusa in rete la voce che la cantante sia stata scritturata per interpretare l'abile maga. Come forse saprete, la voce secondo cui la cantante pop Duasarebbe stata scritturata per interpretareZatara nelha fatto il giro del web negli ultimi giorni e ha preso piede. La vincitrice di un Grammy Award - che vanta anche qualche esperienza nel campo della recitazione- sembra essere la scelta preferita dai fan per interpretare l'illusionista della DC Comics, e il rumor sosteneva che avesse firmato un contratto di 10 anni con i DC Studios. Superman:disgustato dal trailer fatto con l'AI mostrato alla tv francese La smentita die il film scartato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dua Lipa sarà la Zatanna del DCU? James Gunn risponde alle voci - Dua Lipa sembra essere la scelta preferita dai fan per interpretare Zatanna nel DCU, e di recente si è diffusa in rete la voce che la cantante sia stata scritturata per interpretare l'abile maga. (movieplayer.it)

Dua Lipa regina del gotico e glamour alla Rock and Roll Hall of Fame 2024 - Dua Lipa ha rubato la scena con un look anni ’70 che ha ricordato Cher, sfoggiando uno spacco audace e un’acconciatura rétro perfettamente in linea ... (dilei.it)

Dua Lipa incanta con il suo stile gotico e glamour alla Hall of Fame 2024 - Dua Lipa alla Rock and Roll Hall of Fame 2024Dua Lipa ha catturato l’attenzione di tutti durante il prestigioso evento della Rock and Roll Hall of Fam ... (assodigitale.it)

Dua Lipa bomba sexy, in mini-bikini sul prato in Texas - L'estate non è ancora finita per Dua Lipa che, sexy e statuaria, si gode il sole in bikini sui prati del Texas. Guarda le foto che hanno fatto il giro del web. (gazzetta.it)