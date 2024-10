Consiglio dei ragazzi. Ecco le nuove cariche (Di domenica 27 ottobre 2024) Un’esperienza che si rinnova nel segno della continuità dei valori educativi da trasmettere agli studenti di scuole elementari e medie. È quella del Consiglio dei ragazzi, progetto che con sempre maggiore incisività e contatto con il territorio sta sviluppando da molti anni l’Istituto Comprensivo Masaccio di San Giovanni Valdarno. Venerdì, nell’Aula della Legalità intitolata a Giovanni Falcone, si è insediata l’assemblea consiliare per l’anno scolastico 2024-2025 alla presenza del sindaco della città Valentina Vadi. Lanazione.it - Consiglio dei ragazzi. Ecco le nuove cariche Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Un’esperienza che si rinnova nel segno della continuità dei valori educativi da trasmettere agli studenti di scuole elementari e medie. È quella deldei, progetto che con sempre maggiore incisività e contatto con il territorio sta sviluppando da molti anni l’Istituto Comprensivo Masaccio di San Giovanni Valdarno. Venerdì, nell’Aula della Legalità intitolata a Giovanni Falcone, si è insediata l’assemblea consiliare per l’anno scolastico 2024-2025 alla presenza del sindaco della città Valentina Vadi.

