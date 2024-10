Ilfattoquotidiano.it - Ballando con le stelle, scintille tra Simone Di Pasquale e Carolyn Smith. Lei: “Mancanza di rispetto”. Ecco cosa è successo

(Di domenica 27 ottobre 2024)con letraDi. Durante la quinta puntata della trasmissione, andata in onda ieri in prima serata su Rai 1, il ballerino ha apostrofato la presidente di giuria con toni bruschi. Il diverbio si è acceso dopo il quickstep di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, che si sono esibiti sulle note di “Un amico come me”, dal cartone animato Disney ‘Aladdin’. Terminata l’esibizione, i commenti dei primi giurati Ivan Zazzaroni e Fabio Canino non sono stati positivi e Diè intervenuto a difesa del comico. “Stasera non capisco dove la giuria voglia andare a parare”, ha dichiarato. Poi, rivolgendosi ai concorrenti: “Credo che avete fatto una bellissima esibizione, completa di passi e con interpretazione notevole. Prima abbiamo assistito ad altre performance, voglio vedere come giudicano la tua, che non mi sembra inferiore.