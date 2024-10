Ilfattoquotidiano.it - Attenzione a costumi, maschere e trucchi di Halloween, l’allarme del Guardian: “Contengono sostanze chimiche tossiche”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Vi siete mai chiesti come sono fatti questi articoli, che ormai da giorni riempiono gli scaffali dei negozi e vengono proposti sul web? Qualcuno l’ha fatto, e i risultati sono preoccupanti, come riporta Thein un lungo articolo. E Öko-test offre consigli per l’acquisto.del quotidiano britannico è forte e chiaro: neidici possono essere contaminanti pericolosi, come piombo, cadmio e BPA, rilevati tra l’altro dall’americano Center for Environmental Health in quantità molto superiori alle norme di legge. Per la cronaca, il piombo è estremamente tossico, tanto che uccide ogni anno nel mondo circa 900.000 persone e non esiste un livello di esposizione considerato sicuro. “L’avvelenamento da piombo danneggia molte parti dell’organismo, tra cui il cervello, i nervi, i reni, il fegato e il sangue.