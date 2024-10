Bergamonews.it - Wilshire Boulevard, Los Angeles: il mio personale inno alla bellezza della politica

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) In occasione delle prossime elezioni Usa 2024 pubblichiamo l’intervento di Alberto Colombelli all’incontro sulle elezioni USA 2024 organizzato dal Partito Democratico di Bergamo e provincia. Per chi crede profondamente nel valore assolutodemocrazia liberale e dello stato di diritto le elezioni presidenziali americane assumono un significato che va ben oltre la competizione elettorale, i programmi dei candidati, il ruolo dei partiti coinvolti, i singoli comitati elettorali. Rappresentano momenti in cui laha saputo nel corsoStoria recente offrire quell’ispirazione che ha cambiato il nostro sentire, il nostro modo di vedere le cose, il nostro essere. Anche oggi, per la nostra generazione soprattutto oggi, c’è una continua ricerca di risposte a quello che la Storia riserva.