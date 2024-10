Volley A1 femminile, la Igor non fa sconti a Roma e vede l'alta classifica (Di sabato 26 ottobre 2024) Era attesa ad una prova importante di maturità la Igor Novara e si può dire che l'abbia superato in pieno. Nell'anticipo serale della quarta giornata le azzurre non hanno avuto pietà della SMI Roma Volley, formazione sempre ostica, e hanno conseguito la terza vittoria consecutiva, la seconda da Novaratoday.it - Volley A1 femminile, la Igor non fa sconti a Roma e vede l'alta classifica Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Era attesa ad una prova importante di maturità laNovara e si può dire che l'abbia superato in pieno. Nell'anticipo serale della quarta giornata le azzurre non hanno avuto pietà della SMI, formazione sempre ostica, e hanno conseguito la terza vittoria consecutiva, la seconda da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley A1 femminile - l'impresa di giornata è della Igor : Milano espugnata al tie break - Esattamente come una stagione fa. La Igor Novara ci ha preso gusto e per la seconda volta in otto mesi, per giunta con il medesimo risultato, ha espugnato l'Allianz Cloud. L'impresa di giornata porta sicuramente la firma delle zanzare, che al ... (Novaratoday.it)

Volley A1 femminile - per la Igor è tempo di big match - Per la Igor la missione ora è la continuità. Dopo lo stop all'esordio di Chieri, condizionato almeno in parte dalle assenze, è arrivato il rotondo successo casalingo con Pinerolo, che ha risistemato un po' la classifica, Le azzurre però ... (Today.it)

Volley A1 femminile - per la Igor è tempo di big match - Per la Igor la missione ora è la continuità. Dopo lo stop all'esordio di Chieri, condizionato almeno in parte dalle assenze, è arrivato il rotondo successo casalingo con Pinerolo, che ha risistemato un po' la classifica, Le azzurre però ... (Novaratoday.it)

Volley A1 femminile - la Igor tenta di correre ai ripari ed ingaggia Anja Mazej - L'emergenza, che ha condizionato non poco l'inizio del campionato, non accenna ad attenuarsi e la Igor Novara si vede costretta a correre ai ripari e a tornare sul mercato. Vestirà ufficialmente la maglia azzurra Anja Mazej, libero sloveno ... (Novaratoday.it)