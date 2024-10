361magazine.com - Tale e Quale Show, le imitazioni della settima puntata

(Di sabato 26 ottobre 2024)si appresta alle nuoveper ladel primo novembre. Scopriamo quali sono Aci si prepara per un nuovo appuntamento, il settimo, che andrà in onda venerdì 1° novembre. Ieri è andato in onda un altro strepitoso appuntamento dove a classificarsi prima è stata Kelly Joyce con la sua favolosa imitazione di Grace Jones. Tante lesestache si sono alternate sul palco che vede la conduzione di Carlo Conti con i suoi quattro giudici che valutano le. Prima di annunciare la classifica finale, nelladi ieri, venerdì 25 ottobre 2024, sono state annunciate leprossimana. Per lai concorrenti dovranno prepararsi con le loro