“Spioni” e dossieraggi, ci risiamo: indagati a Milano due big della finanza e un super-poliziotto (Di sabato 26 ottobre 2024) Spioni vip, nomi importanti dell’imprenditoria e della finanza. Dopo l’inchiesta di Perugia, Napoli e Bari, sugli accessi ai dati di migliaia di persone, tra cui membri del governo, a Milano un altro filone di indagine mette nel mirino personaggi noti accusati di furto di dati e di informazioni “sensibili e segrete” dalle banche dati nazionali hanno portato la procura di Milano a eseguire un’ordinanza di sei misure cautelari (quattro arresti domiciliari e due interdittive) e al sequestro di alcune società. L’indagine del nucleo investigativo di Varese, coordinata dalla Dda della procura di Milano, riguarda “alcuni presunti appartenenti un’organizzazione dedita principalmente, per finalità di profitto economico e di altra natura, all’esfiltrazione” di informazioni segrete e sensibili conservate nelle banche dati strategiche nazionali (Sdi, Serpico, Inps, Anpr, Siva). Secoloditalia.it - “Spioni” e dossieraggi, ci risiamo: indagati a Milano due big della finanza e un super-poliziotto Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024)vip, nomi importanti dell’imprenditoria e. Dopo l’inchiesta di Perugia, Napoli e Bari, sugli accessi ai dati di migliaia di persone, tra cui membri del governo, aun altro filone di indagine mette nel mirino personaggi noti accusati di furto di dati e di informazioni “sensibili e segrete” dalle banche dati nazionali hanno portato la procura dia eseguire un’ordinanza di sei misure cautelari (quattro arresti domiciliari e due interdittive) e al sequestro di alcune società. L’indagine del nucleo investigativo di Varese, coordinata dalla Ddaprocura di, riguarda “alcuni presunti appartenenti un’organizzazione dedita principalmente, per finalità di profitto economico e di altra natura, all’esfiltrazione” di informazioni segrete e sensibili conservate nelle banche dati strategiche nazionali (Sdi, Serpico, Inps, Anpr, Siva).

