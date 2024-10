Sonia Bruganelli rivela a Ballando con le stelle: “Ho rischiato di perdere la mia bambina” (Di sabato 26 ottobre 2024) Sonia Bruganelli è tornata sul palco di Ballando con le stelle accanto al suo partner di ballo Carlo Aloia, regalando una performance intensa e toccante. Prima dell’esibizione, nella clip trasmessa, la showgirl ha condiviso un momento personale e delicato, parlando della difficile gravidanza vissuta quando aspettava la figlia Silvia. Il racconto della gravidanza: una confessione commovente “Mia figlia Silvia è nata con una cardiopatia diagnosticata a 8 mesi di gravidanza. Ho dovuto affrontare l’ultimo mese consapevole che la mia bambina avrebbe dovuto fare un’operazione al cuore. Potevo perdere mia figlia, ero a pezzi. E il giorno in cui l’ho portata a casa ero davvero tanto felice”, ha raccontato Sonia Bruganelli tra le lacrime, emozionando il pubblico in studio e a casa. Una confessione che ha aggiunto un velo di profondità e sensibilità alla serata. Thesocialpost.it - Sonia Bruganelli rivela a Ballando con le stelle: “Ho rischiato di perdere la mia bambina” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 26 ottobre 2024)è tornata sul palco dicon leaccanto al suo partner di ballo Carlo Aloia, regalando una performance intensa e toccante. Prima dell’esibizione, nella clip trasmessa, la showgirl ha condiviso un momento personale e delicato, parlando della difficile gravidanza vissuta quando aspettava la figlia Silvia. Il racconto della gravidanza: una confessione commovente “Mia figlia Silvia è nata con una cardiopatia diagnosticata a 8 mesi di gravidanza. Ho dovuto affrontare l’ultimo mese consapevole che la miaavrebbe dovuto fare un’operazione al cuore. Potevomia figlia, ero a pezzi. E il giorno in cui l’ho portata a casa ero davvero tanto felice”, ha raccontatotra le lacrime, emozionando il pubblico in studio e a casa. Una confessione che ha aggiunto un velo di profondità e sensibilità alla serata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli si commuove parlando dei problemi di salute della figlia Silvia - Sonia Bruganelli si è aperta a Ballando con le stelle e si è commossa parlando delle difficoltà della figlia Silvia L'articolo Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli si commuove parlando dei problemi di salute della figlia Silvia proviene da ... (Novella2000.it)

“Vi svelo com’è Sonia Bruganelli nel backstage di Ballando” : confessione di una ballerina professionista in gara - Anastasia Kuzmina si schiera a favore di Sonia Bruganelli e critica gli attacchi subiti dalla concorrente di Ballando con le Stelle: “Ecco com'è dietro le quinte del programma". L'articolo “Vi svelo com’è Sonia Bruganelli nel backstage di ... (Blogtivvu.com)

Ballando con le stelle - Sonia Bruganelli eliminata… anzi no! Qualcosa non torna : cos’è successo davvero? - L’ultima puntata di Ballando con le stelle, con Sonia Bruganelli protagonista assoluta, ha scatenato un acceso dibattito sui social network, trasformando la serata in un vero e proprio palcoscenico di polemiche e sospetti. Protagonista di questo ... (Donnapop.it)

“Ecco com’è Sonia Bruganelli dietro le quinte” - la confessione di una ballerina di Ballando con le Stelle - Anastasia Kuzmina si schiera a favore di Sonia Bruganelli e critica gli attacchi subiti dalla concorrente di Ballando con le Stelle: “È forte, ma buona. Il ballo non dovrebbe mescolarsi con il personale”. L'articolo “Ecco com’è Sonia Bruganelli ... (Blogtivvu.com)