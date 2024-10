Serie A, Bologna- Milan annullata: anche Lotito ha spinto per il rinvio (Di sabato 26 ottobre 2024) Situazione bollente in lega dopo la decisione del sindaco di Bologna di rinviare la partita in programma in questo weekend nel capoluogo felsineo colpito dal maltempo negli ultimi giorni Per la città di Bologna, il rinvio rappresentava un atto di solidarietà verso le famiglie colpite dall’alluvione, molte delle quali abitano nelle vie adiacenti allo stadio Dall’Ara ecco perchè nella giornata di ieri un’ordinanza del sindaco Matteo Lepore aveva stabilito che il match non si sarebbe potuto disputare a Bologna per motivi di sicurezza. La Lega Calcio ha cercato alternative fino all’ultimo, provando a far disputare la partita in campo neutro a Como o Empoli, per salvaguardare la regolarità del campionato, ma interessi trasversali hanno portato all’impasse. Polemiche per il rinvio della partita – Cityrumors. Cityrumors.it - Serie A, Bologna- Milan annullata: anche Lotito ha spinto per il rinvio Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Situazione bollente in lega dopo la decisione del sindaco didi rinviare la partita in programma in questo weekend nel capoluogo felsineo colpito dal maltempo negli ultimi giorni Per la città di, ilrappresentava un atto di solidarietà verso le famiglie colpite dall’alluvione, molte delle quali abitano nelle vie adiacenti allo stadio Dall’Ara ecco perchè nella giornata di ieri un’ordinanza del sindaco Matteo Lepore aveva stabilito che il match non si sarebbe potuto disputare aper motivi di sicurezza. La Lega Calcio ha cercato alternative fino all’ultimo, provando a far disputare la partita in campo neutro a Como o Empoli, per salvaguardare la regolarità del campionato, ma interessi trasversali hanno portato all’impasse. Polemiche per ildella partita – Cityrumors.

