Scoprire oggi il diario di un ragazzino costretto a fuggire dall'Italia fascista

(Di sabato 26 ottobre 2024) Spesso sono stati i bambini, grazie all’abitudine scolastica e alla speciale serietà, a lasciare la memoria di momenti cruciali. Bruna Cases aveva nove anni quando, alla fine di ottobre del 1943, con sua madre e due sorelle e altri sette fuggiaschi, varcò clandestinamente il confine con la Svizzera. “Vedemmo una garitta che era proprio davanti al buco della rete, fortunatamente la sentinella non c’era. A uno a uno, silenziosamente, passammo attraverso il buco della rete. Che emozione! Finalmente eravamo in terra libera, in Svizzera”. Tre del gruppo vennero rimandati indietro, per finire ad Auschwitz. Nel gennaio 2022 Bruna Cases è tornata a Stabio, alla ramina, la rete ormai arrugginita, con suo marito, Giordano D’Urbino, che aveva vissuto, dodicenne, la stessa esperienza. C’era la pandemia, ma era ancora l’anteguerra. Le hanno chiesto: “E il mondo di?”.