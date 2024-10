Secoloditalia.it - Roberto Salis-Osho, nuovo round social: il papà di Ilaria attacca governo e vignettista: Palmaroli lo mette Ko con 6 parole

(Di sabato 26 ottobre 2024)sul ring, l’attacco adeldidiventa un boomerang:loKo Menomale chec’è e dimostra di saper stare sul pezzo. Un po’ meno il suo interlocutore, padre della europarlamentare di Avs, che tra il serio e il faceto non perde occasione di stuzzicare a suon di tweet e post il professionista della satira, animando una interminabile saga in cui sul ringtra colpi sotto la cintura e ganci in pieno viso, i due battibeccano di santa ragione. Ma ancora una volta, il ko che Federicoinfligge ai tentativi del padre diè tecnico. E sferrato con il diretto dell’ironia pungente. Allora vediamo cos’è successo questa volta dopo l’ultima schermaglia digitale datata ormai alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando. Procediamo con ordine.