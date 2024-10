Qui Sassuolo. Daniel Boloca è il grande assente. Dentro Iannoni e Ghion in regia (Di sabato 26 ottobre 2024) Sostituire l’insostituibile, ovvero quel Daniel Boloca (foto) che fin qua è stato l’unico neroverde che Fabio Grosso aveva sempre utilizzato, e sempre dal 1’. Mission tutt’altro che ‘impossible’, tuttavia, quella cui approccia, in occasione del derby, il tecnico neroverde, perché la rosa è ampia, e per trovare qualcuno che prenda il posto del centrocampista italo-rumeno c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sport.quotidiano.net - Qui Sassuolo. Daniel Boloca è il grande assente. Dentro Iannoni e Ghion in regia Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Sostituire l’insostituibile, ovvero quel(foto) che fin qua è stato l’unico neroverde che Fabio Grosso aveva sempre utilizzato, e sempre dal 1’. Mission tutt’altro che ‘impossible’, tuttavia, quella cui approccia, in occasione del derby, il tecnico neroverde, perché la rosa è ampia, e per trovare qualcuno che prenda il posto del centrocampista italo-rumeno c’è solo l’imbarazzo della scelta.

