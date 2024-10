Quotidiano.net - Nuovo appello di Guterres alle parti, cessare le azioni militari

(Di sabato 26 ottobre 2024) Dopo gli attacchi notturni di Israele contro l'Iran, il segretario generale dell'Onu Antonioha lanciato una tutte leaffinché cessino tutte le, comprese quelle a Gaza e in Libano, e affinché esercitino il massimo sforzo per impedire una guerra regionale totale e tornino sulla strada della diplomazia". Il portavoce dell'Onu ha sottolineato che"è profondamente allarmato dalla continua escalation in Medio Oriente", e ha sottolineato che "tutti gli atti di escalation sono condannabili e devono".