Gaeta.it - Nuove preoccupazioni per la web tax: il governo italiano propone un’estensione per tutte le imprese digitali

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’attuale dibattito sulla web tax in Italia ha generato un’ondata di preoccupazione tra le piccole e medieattive nel settore digitale. La recente proposta governativa prevede l’applicazione della tassa ale aziende italiane, eliminando le soglie di fatturato precedentemente esistenti. Questo cambiamento, approvato come parte della legge di bilancio, potrebbe avere un impatto devastante sulla sostenibilità e competitività delle PMI e delle start-up, già provate dalla difficile congiuntura economica. Il contesto della web tax in italia Introdotta nel 2020, la web tax italiana è stata concepita come un’imposta sui ricavi, rivolta specificamente ai grandi colossi della tecnologia.