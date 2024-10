Nina Zilli infortunata, rischio ritiro Ballando stasera: cosa è successo (Di sabato 26 ottobre 2024) Infortunio per Nina Zilli a Ballando con le Stelle e adesso la sua permanenza è a rischio. La cantante e concorrente del programma condotto da Milly Carlucci ha subito una serie di infortuni che potrebbero comprometterne il suo percorso. Con tre costole rotte e un edema al piede, Nina Zilli si trova in una condizione fisica difficile, e la possibilità di un ritiro forzato appare sempre più concreta. La situazione è stata recentemente commentata su RTL 102.5. L'artista ha iniziato il suo percorso a Ballando con le Stelle con grande entusiasmo, ma le difficoltà fisiche si sono presto fatte sentire. Oltre alle costole rotte, che già rappresentano un problema notevole per un'attività intensa come il ballo, ha anche riportato un infortunio al piede a causa di un colpo accidentale contro un'anta di un armadio. Tvpertutti.it - Nina Zilli infortunata, rischio ritiro Ballando stasera: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Infortunio percon le Stelle e adesso la sua permanenza è a. La cantante e concorrente del programma condotto da Milly Carlucci ha subito una serie di infortuni che potrebbero comprometterne il suo percorso. Con tre costole rotte e un edema al piede,si trova in una condizione fisica difficile, e la possibilità di unforzato appare sempre più concreta. La situazione è stata recentemente commentata su RTL 102.5. L'artista ha iniziato il suo percorso acon le Stelle con grande entusiasmo, ma le difficoltà fisiche si sono presto fatte sentire. Oltre alle costole rotte, che già rappresentano un problema notevole per un'attività intensa come il ballo, ha anche riportato un infortunio al piede a causa di un colpo accidentale contro un'anta di un armadio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

BALLANDO CON LE STELLE : NINA ZILLI A RISCHIO - ELENA SOFIA RICCI BALLERINA PER UNA NOTTE - Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci in onda sabato 26 ottobre alle 20.35 su Rai1, torna per un’altra serata all’insegna della sfida e della competizione. Ballerina per una notte della quinta puntata è Elena Sofia Ricci ... (Bubinoblog)

Ballando con le stelle - Nina Zilli potrebbe essere eliminata stasera - A Ballando con le Stelle Nina Zilli è a rischio eliminazione L'articolo Ballando con le stelle, Nina Zilli potrebbe essere eliminata stasera proviene da Novella 2000. (Novella2000.it)

Chi è Nina Zilli? Età - altezza - fidanzato - figlia e Instagram - Se volete sapere tutto su Nina Zilli, siete nel posto giusto! L'articolo Chi è Nina Zilli? Età, altezza, fidanzato, figlia e Instagram proviene da Novella 2000. (Novella2000.it)

Nina Zilli ha una figlia con un nome davvero particolare : come si chiama e chi è il padre? - Nina Zilli ha dato alla sua primogenita un nome davvero particolare. Sapete come si chiama la figlia e chi è il compagno di vita della cantante? Di seguito tutti i dettagli! Leggi anche: Danti, tutto sul volto di Viva Rai 2 con Fiorello Cantante ... (Donnapop.it)