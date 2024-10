Napoli celebra il Seicento: la mostra di Giuseppe De Vito al Museo Diocesano di Donnaregina (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di grande impatto culturale si prepara a ripercorrere la storia dell’arte napoletana attraverso una mostra imperdibile al Museo Diocesano di Donnaregina. Per la prima volta, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare la collezione di Giuseppe De Vito, noto collezionista e studioso della pittura napoletana del Seicento. Conservata nella villa di Olmo a Vaglia, in provincia di Firenze, la raccolta è una testimonianza preziosa di un periodo artistico ricco e significativo. Questa esposizione non solo mette in luce opere di grandi artisti, ma celebra anche il centesimo anniversario dalla nascita di De Vito e il quarantennale della morte del suo amico Raffaello Causa, contribuendo a riunire storia e arte in un contesto contemporaneo. Gaeta.it - Napoli celebra il Seicento: la mostra di Giuseppe De Vito al Museo Diocesano di Donnaregina Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un evento di grande impatto culturale si prepara a ripercorrere la storia dell’arte napoletana attraverso unaimperdibile aldi. Per la prima volta, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare la collezione diDe, noto collezionista e studioso della pittura napoletana del. Conservata nella villa di Olmo a Vaglia, in provincia di Firenze, la raccolta è una testimonianza preziosa di un periodo artistico ricco e significativo. Questa esposizione non solo mette in luce opere di grandi artisti, maanche il centesimo anniversario dalla nascita di Dee il quarantennale della morte del suo amico Raffaello Causa, contribuendo a riunire storia e arte in un contesto contemporaneo.

