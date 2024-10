L'Aiea, 'i siti nucleari Iran non hanno subito alcun impatto' (Di sabato 26 ottobre 2024) "Gli impianti nucleari dell'Iran non hanno subito alcun impatto". Lo ha assicurato su X il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi. "Gli ispettori dell'Aiea sono al sicuro e continuano il loro lavoro fondamentale - aggiunge -. Invito alla prudenza e alla moderazione da azioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e la protezione del nucleare e di altri materiali radioattivi". Quotidiano.net - L'Aiea, 'i siti nucleari Iran non hanno subito alcun impatto' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) "Gli impiantidell'non". Lo ha assicurato su X il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (), Rafael Mariano Grossi. "Gli ispettori dell'sono al sicuro e continuano il loro lavoro fondamentale - aggiunge -. Invito alla prudenza e alla moderazione da azioni che potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza e la protezione del nucleare e di altri materiali radioattivi".

