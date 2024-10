Investito da una vettura, ferito viene portato d'urgenza in ospedale (Di sabato 26 ottobre 2024) Una persona è stata condotta d'urgenza in ospedale, dopo essere stata travolta da un veicolo venerdì sera nel territorio comunale di Villafranca. Stando a quanto appreso, l'incidente ha avuto luogo intorno alle 21.30 in via Termine, nella frazione dell'Alpo, con una dinamica al vaglio dei Veronasera.it - Investito da una vettura, ferito viene portato d'urgenza in ospedale Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Una persona è stata condotta d'in, dopo essere stata travolta da un veicolo venerdì sera nel territorio comunale di Villafranca. Stando a quanto appreso, l'incidente ha avuto luogo intorno alle 21.30 in via Termine, nella frazione dell'Alpo, con una dinamica al vaglio dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Va in ospedale e denuncia : "Sono stata violentata". Indaga la polizia - Gli agenti del commissariato di Aversa indagano su una presunta violenza sessuale subita da una ragazza 27enne di Parete. La donna si è recata all'ospedale Moscati di Aversa denunciando di aver subito abusi da parte di un ragazzo straniero con ... (Casertanews.it)

Paura sul bus - controllora chiede il biglietto e viene pestata. Finisce in ospedale : “Potevo morire” - Ha chiesto che le fosse mostrato il biglietto, ma uno dei passeggeri si è scagliato contro di lei e l'ha fatta finire in ospedale.Continua a leggere (Fanpage.it)

«Mi hanno molestata» : chiama il 112 - ma aveva solo bevuto troppo. 70enne portata in ospedale - ANCONA – Aveva chiamato il 112 raccontando di essere stata molestata e quasi aggredita fisicamente da alcune persone, ma in realtà aveva solo assunto un po’ troppo alcol. Nel corso della notte, nei pressi della rotatoria in piazzale Italia, c’è ... (Anconatoday.it)

I funerali della 15enne morta dopo essere stata dimessa dall’ospedale - la madre : “Non denunciamo - lei era amore” - Il funerale della 15enne si è celebrato questa mattina a Mozzonica (Bergamo) nella chiesa di Santo Stefano. Ad attendere il feretro gli amici e i parenti della vittima. La 15enne era venuta a mancare domenica dopo l'intervento chirurgico ... (Fanpage.it)