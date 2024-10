In attesa di Trump: l’Europa vira a destra? (Di sabato 26 ottobre 2024) Era inevitabile. Se l’elettorato sceglie un voto destrorso e populista, l’Unione Europea scivola verso posizioni in forte discontinuità rispetto al mandato precedente della von der Leyen. I temi sono i migranti, il Green Deal, l’Ucraina, le politiche di bilancio, la politica estera in Medio Oriente. I protagonisti sono Orban (Ungheria), Fico (Slovacchia), Wilders (Olanda), Babjs (Ceka), Jamnsa (Slovenia), ma anche Le Pen (Francia), l’AfD tedesca, la spagnola Vox. La lega di Salvini è chiaramente schierata. Al di là della maggioranza “Ursula” in Parlamento, già il 23 ottobre i gruppi europeisti (Parte di popolari, socialisti, liberali e verdi) hanno deciso di votare contro la risoluzione sul bilancio con 360 voti contrari e 233 favorevoli, cosa mai vista in passato. Bergamonews.it - In attesa di Trump: l’Europa vira a destra? Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Era inevitabile. Se l’elettorato sceglie un voto destrorso e populista, l’Unione Europea scivola verso posizioni in forte discontinuità rispetto al mandato precedente della von der Leyen. I temi sono i migranti, il Green Deal, l’Ucraina, le politiche di bilancio, la politica estera in Medio Oriente. I protagonisti sono Orban (Ungheria), Fico (Slovacchia), Wilders (Olanda), Babjs (Ceka), Jamnsa (Slovenia), ma anche Le Pen (Francia), l’AfD tedesca, la spagnola Vox. La lega di Salvini è chiaramente schierata. Al di là della maggioranza “Ursula” in Parlamento, già il 23 ottobre i gruppi europeisti (Parte di popolari, socialisti, liberali e verdi) hanno deciso di votare contro la risoluzione sul bilancio con 360 voti contrari e 233 favorevoli, cosa mai vista in passato.

