Halloween 2024, cosa fare a Milano: 10 eventi da non perdere (Di sabato 26 ottobre 2024) In occasione di Halloween, anche la città di Milano si riempie di eventi spaventosi e divertenti per celebrare il 31 ottobre in famiglia. Da laboratori creativi a pranzi tematici, feste, spettacoli e attività speciali, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. Ecco alcuni degli appuntamenti da non perdere in città. Tg24.sky.it - Halloween 2024, cosa fare a Milano: 10 eventi da non perdere Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In occasione di, anche la città disi riempie dispaventosi e divertenti per celebrare il 31 ottobre in famiglia. Da laboratori creativi a pranzi tematici, feste, spettacoli e attività speciali, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età. Ecco alcuni degli appuntamenti da nonin città.

Milano celebra Halloween con una serata speciale al The ORGANICS SkyGarden - Facebook WhatsApp Twitter Il The ORGANICS SkyGarden di Milano, situato al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, è pronto a trasformarsi per Halloween in un suggestivo omaggio al Dia De Los Muertos, la coloratissima festa tipica delle ... (Gaeta.it)

Evento Halloween a Pollicino : Attività per Famiglie e Cena a Tema nel Ristorante di Milano - Facebook WhatsApp Twitter Nella vivace cornice di Milano, la catena di ristoranti Pollicino, dedicata alle famiglie, si prepara a festeggiare Halloween con due eventi speciali. Con otto sedi attive a nord della città, il ristorante è pronto ad ... (Gaeta.it)

Milano celebra la notte di Halloween con un dinner show unico : il “Thriller” di El Porteño Prohibido - Facebook WhatsApp Twitter In un contesto culturale ricco e diversificato, Milano si appresta a vivere un evento esclusivo per la notte di Halloween. Il ristorante El Porteño Prohibido offre un’esperienza straordinaria con un dinner show ... (Gaeta.it)

Halloween al Tom di Milano : una notte da brivido - Giovedì 31 ottobre, preparati a vivere un Halloween indimenticabile presso The Ordinary Market (TOM), situato in Via Molino delle Armi, 16, 20123 Milano. Questo locale, nel cuore pulsante della città, non passa inosservato grazie alle sue ... (Milanotoday.it)