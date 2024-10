"Fachas", in Spagna la serie tv sulle destre mondiali con Giorgia Meloni (Di sabato 26 ottobre 2024) In Spagna è arrivata "Fachas", che in slang vuol dire "fasci" e si ispira alla serie "Friends". I protagonisti sono i leader delle destre mondiali Ilgiornale.it - "Fachas", in Spagna la serie tv sulle destre mondiali con Giorgia Meloni Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Inè arrivata "", che in slang vuol dire "fasci" e si ispira alla"Friends". I protagonisti sono i leader delle

Sorteggio Mondiale 2026 - l’Italia testa di serie grazie alla Spagna - Dopo due dolorose assenze consecutive dai Mondiali, l’Italia di Luciano Spalletti ha finalmente ottenuto la certezza di essere testa di serie al sorteggio per il Mondiale 2026. Questo risultato è frutto di una serie di prestazioni convincenti nella ... (Calcioweb.eu)

Spagna - polemica in quarta serie : tifosi dell’Espanyol B fanno saluti nazisti sugli spalti - Non è passato inosservato quanto accaduto sugli spalti tra Espanyol B e CE Europa, match valido per la settima giornata della Segunda RCDE (quarta serie). Durante la gara, i tifosi della squadra ospite hanno infatti intonato il coro “f*ck Spain“. ... (Sportface.it)

Balotelli lascia la Spagna… e potrebbe tornare in Serie A! - Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Tras temporadas alejado de los focos mediáticos de las ligas más importantes de Europa, Mario Balotelli vuelve a ser ... (Justcalcio.com)

Dalla Spagna : Balotelli vicino all’Intercity - squadra di terza serie - Mario Balotelli sarebbe vicino a iniziare una nuova avventura all’estero, stavolta in Spagna, anche se non in una formazione di primo livello. Secondo quanto riporta Cope, infatti, l’attaccante italiano sarebbe vicino a trovare un accordo con ... (Sportface.it)