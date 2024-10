Bergamonews.it - Confocooperative e Diocesi di Bergamo rinnovano l’impegno per “un’ecologia integrale”

(Di sabato 26 ottobre 2024). Perseguire la sostenibilità ambientale in un’ottica di ecologia, intesa come tutela del creato, cultura del lavoro e inclusione sociale: mondo diocesano e mondo della cooperazioneun’alleanza di valori e di pratiche. Venerdì 25 ottobre, nell’ambito del convegno dal titolo “Per”, Lucio Moioli, presidente di Confcooperative, e don Cristiano Re, delegato vescovile per la Vita sociale e la Mondialità, hanno sottoscritto una nuova lettera d’intenti al fine di “promuovere congiuntamente azioni di cura e di crescita per i territori”.