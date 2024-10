Comune ai ripari per il maltempo: 400mila euro (Di sabato 26 ottobre 2024) La giunta stanzia 400mila euro per la sistemazione di 10 km di strade bianche, diventate impraticabili a causa della pioggia, e per la pulizia di fossi e banchine. Inoltre il sindaco Luca Serfilippi chiede agli agricoltori il rispetto del regolamento della polizia rurale sulla regimentazione delle acque e il loro regolare deflusso: "Se non lo faranno applicheremo le sanzioni, ne va della vita delle persone. Ogni volta che piove ci sono famiglie costrette a predisporre sacchi e paratie davanti agli ingressi delle loro abitazioni. Non è accettabile che alcuni cittadini debbano vivere in uno stato di ansia perenne". Per il primo cittadino "serve anche la collaborazione degli agricoltori, per evitare che ad ogni pioggia i residenti di Torrette e Ponte Sasso finiscano letteralmente sott’acqua". Ilrestodelcarlino.it - Comune ai ripari per il maltempo: 400mila euro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La giunta stanziaper la sistemazione di 10 km di strade bianche, diventate impraticabili a causa della pioggia, e per la pulizia di fossi e banchine. Inoltre il sindaco Luca Serfilippi chiede agli agricoltori il rispetto del regolamento della polizia rurale sulla regimentazione delle acque e il loro regolare deflusso: "Se non lo faranno applicheremo le sanzioni, ne va della vita delle persone. Ogni volta che piove ci sono famiglie costrette a predisporre sacchi e paratie davanti agli ingressi delle loro abitazioni. Non è accettabile che alcuni cittadini debbano vivere in uno stato di ansia perenne". Per il primo cittadino "serve anche la collaborazione degli agricoltori, per evitare che ad ogni pioggia i residenti di Torrette e Ponte Sasso finiscano letteralmente sott’acqua".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dalle asfaltature alle manutenzioni stradali - al via lavori per quasi 400mila euro - Un maxi lotto di nuovi asfalti e manutenzioni stradali varie è in partenza in questi giorni sull'intero comprensorio comunale di Bondeno. I lavori, venticinque in tutto del valore complessivo di 395mila euro, saranno infatti eseguiti a Bondeno ... (Ferraratoday.it)

Piacenza - 400mila euro di beni sequestrati a due imprenditori per bancarotta fraudolenta - La Guardia di finanza di Piacenza, su delega della locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo di beni per un importo di oltre 400mila euro, convalidato dal gip di Piacenza, nei confronti di ... (Lapresse.it)

«Bancarotta fraudolenta per due imprenditori piacentini» : sequestrati ad azienda beni per 400mila euro - «Bancarotta fraudolenta per due imprenditori piacentini»: sequestrati ad azienda beni per 400mila euro. Un provvedimento preventivo eseguito dalla guardia di finanza di Piacenza - su delega della locale Procura della Repubblica – e successivamente ... (Ilpiacenza.it)

Rapina sull’A1 : camionista sequestrato e bottino da 400mila euro - Autotrasportatore salernitano aggredito e derubato lungo l’A1, indaga la Polizia Stradale di Frosinone Un autotrasportatore della provincia di Salerno è stato vittima di una violenta rapina lungo l’autostrada A1, nel tratto che attraversa la ... (Romadailynews.it)