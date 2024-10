Come fare a ottenere un orto urbano: il nuovo regolamento del comune di Roma (Di sabato 26 ottobre 2024) L'assemblea capitolina ha approvato il nuovo regolamento per la realizzazione e gestione di Orti Urbani Comunitari. Superata la delibera del 2015. Ecco Come avere l'assegnazione di un lotto. Fanpage.it - Come fare a ottenere un orto urbano: il nuovo regolamento del comune di Roma Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L'assemblea capitolina ha approvato ilper la realizzazione e gestione di Orti Urbani Comunitari. Superata la delibera del 2015. Eccoavere l'assegnazione di un lotto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Agatha All Along ha regalato un nuovo colpo di scena presentando Aubrey Plaza come Morte - il concetto ma anche l'omonimo personaggio Marvel - La morte è giunta e con lei il nostro tempo. L'episodio 7 di Agatha All Along, la serie in streaming Marvel incentrata sulla strega interpretata da Kathryn Hahn vista in WandaVision, ha svelato la vera identità del personaggio di Aubrey Plaza. ... (Gqitalia.it)

“Ciao come stai?” - il nuovo brano di Max De Lorenzis - Max De Lorenzis torna con “Ciao come stai?”, una poesia in musica che trasforma il dolore della perdita in un’eterna dichiarazione d’amore. Un Addio che Resta, “Ciao come stai?” di Max De Lorenzis Un addio che non svanisce, un legame che ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Pista - hangar e piazzali : ok al progetto del 'nuovo' aeroporto. Come diventerà - FOTO - Via libera al maxi intervento per modernizzare l'infrastruttura aeroportuale cittadina. La Giunta comunale, su proposta dell’assessorato alle Opere pubbliche e infrastrutture, ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ... (Ferraratoday.it)

Il 2025 segna un nuovo capitolo per la misura che incentiva gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici in Italia. Come funzionerà in futuro questo importante incentivo - La manovra finanziaria del Governo cambia volto all’Ecobonus, l’agevolazione fiscale che permette di ottenere un risparmio a seguito di una ristrutturazione o interventi di efficientamento dell’immobile. Dal 1° gennaio 2025, infatti, verranno ... (Iodonna.it)