Lanazione.it - Caos in zona stadio. Scontri con i ternani. Tre ultras denunciati

(Di sabato 26 ottobre 2024)traprima del fischio di inizio tra Arezzo e Ternana, partono le denunce: tutte all’indirizzo dei tifosi umbri. Nessun tifoso del Cavallino coinvolto dai provvedimenti della digos. Sono queste le prime conseguenze dopo i tafferugli tra i sostenitori amaranto e rosso verdi del 29 settembre scorso prima del fischio d’inizio della partita calda che si era conclusa con il 2-1 per gli umbri. I fatti sono quelli immortalati dalle immagini degli smartphone di chi si trovava lì per assaporare 90 minuti di calcio a sostegno della propria squadra del cuore; ma che invece si è ritrovato davanti agli occhi qualcosa di diverso, poco prima dell’entrata in campo delle due squadre (che tuttavia non è stata ritardata nonostante i disordini prima del match).