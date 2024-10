Basket, Serie A2 2024/2025: Udine vince a Piacenza, successo per l’Urania Milano (Di sabato 26 ottobre 2024) Nessuna sorpresa nei due match validi per la settima giornata della Serie A2 2024/2025 di Basket andati in scena sabato 26 ottobre. Tutto facile per Udine, che passeggia al PalaBanca e liquida l’Assigeco Piacenza con un netto 74-96. Gli ospiti ipotecano la vittoria già all’intervallo (+32 dopo i primi due quarti) e amministrano il vantaggio nella ripresa. Miglior realizzatore del match Bonacini con 23 punti. Nell’altra gara, invece, l’Urania Milano doma Pesaro e s’impone per 77-60. Dopo un primo quarto per prendere le misure, i meneghini s’impongono senza difficoltà e salgono a quota 8 punti. Amato e Maretto i due giocatori più prolifici con 17 punti a testa. RISULTATI E CLASSIFICA Basket, Serie A2 2024/2025: Udine vince a Piacenza, successo per l’Urania Milano SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Nessuna sorpresa nei due match validi per la settima giornata dellaA2diandati in scena sabato 26 ottobre. Tutto facile per, che passeggia al PalaBanca e liquida l’Assigecocon un netto 74-96. Gli ospiti ipotecano la vittoria già all’intervallo (+32 dopo i primi due quarti) e amministrano il vantaggio nella ripresa. Miglior realizzatore del match Bonacini con 23 punti. Nell’altra gara, invece,doma Pesaro e s’impone per 77-60. Dopo un primo quarto per prendere le misure, i meneghini s’impongono senza difficoltà e salgono a quota 8 punti. Amato e Maretto i due giocatori più prolifici con 17 punti a testa. RISULTATI E CLASSIFICAA2perSportFace.

