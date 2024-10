Aziende in crisi, fine pena mai. Sciopero alla Telco: in 600 a rischio (Di sabato 26 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 26 ottobre 2024 – Un’altra crisi si abbatte sul mondo del lavoro nella Piana fiorentina. In particolare a Campi Bisenzio anche se si tratta di una realtà, la Telco Soluzioni Digitali, che ha la sede a Vicopisano, in provincia di Pisa. Un’azienda che lavora in appalto nel settore delle telecomunicazioni con Aziende come Tim (in passato) e Fibercop, dal luglio scorso, quando la rete Tim è stata venduta al fondo americano KKR. A Campi Bisenzio, in via Fratelli Rosselli, ha uno dei suoi cantieri più grandi, dove sono impegnati circa 80 lavoratori, mentre se si considerano gli altri sparsi per la Toscana, si arriva a un totale di circa 600 addetti. Lanazione.it - Aziende in crisi, fine pena mai. Sciopero alla Telco: in 600 a rischio Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Campi Bisenzio (Firenze), 26 ottobre 2024 – Un’altrasi abbatte sul mondo del lavoro nella Piana fiorentina. In particolare a Campi Bisenzio anche se si tratta di una realtà, laSoluzioni Digitali, che ha la sede a Vicopisano, in provincia di Pisa. Un’azienda che lavora in appalto nel settore delle telecomunicazioni concome Tim (in passato) e Fibercop, dal luglio scorso, quando la rete Tim è stata venduta al fondo americano KKR. A Campi Bisenzio, in via Fratelli Rosselli, ha uno dei suoi cantieri più grandi, dove sono impegnati circa 80 lavoratori, mentre se si considerano gli altri sparsi per la Toscana, si arriva a un totale di circa 600 addetti.

