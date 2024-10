Appello per il restauro della casa di Santa Maria Goretti: un patrimonio da salvaguardare (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La storia di Santa Maria Goretti, una giovane vittima di violenza, continua a suscitare forti emozioni e un desiderio di preservazione dei luoghi legati alla sua vita. L’attenzione ora si focalizza sulla casa di Paliano, dove la Santa visse durante la sua giovinezza. Questo sito, oggi in condizioni critiche, potrebbe rappresentare un importante polo di attrazione per il turismo religioso in Italia, insieme ai più noti centri di Corinaldo e Nettuno. La storia di Santa Maria Goretti e il suo legame con paliano Santa Maria Goretti, simbolo di purezza e perdono, ha una vita segnata dalla tragedia. Nata nel 1890 a Corinaldo, si trasferì con la sua famiglia a Paliano nel 1901 per cercare migliori opportunità lavorative. Qui visse esperienze fondamentali che plasmarono il suo carattere e la sua fede. Gaeta.it - Appello per il restauro della casa di Santa Maria Goretti: un patrimonio da salvaguardare Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La storia di, una giovane vittima di violenza, continua a suscitare forti emozioni e un desiderio di preservazione dei luoghi legati alla sua vita. L’attenzione ora si focalizza sulladi Paliano, dove lavisse durante la sua giovinezza. Questo sito, oggi in condizioni critiche, potrebbe rappresentare un importante polo di attrazione per il turismo religioso in Italia, insieme ai più noti centri di Corinaldo e Nettuno. La storia die il suo legame con paliano, simbolo di purezza e perdono, ha una vita segnata dalla tragedia. Nata nel 1890 a Corinaldo, si trasferì con la sua famiglia a Paliano nel 1901 per cercare migliori opportunità lavorative. Qui visse esperienze fondamentali che plasmarono il suo carattere e la sua fede.

