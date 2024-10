Thesocialpost.it - Scontro moto-auto nella notte muore Michelangelo Orlandi: era volontario antincendio

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un dolore devastante, che lascia increduli. Non si trovano altre parole per descrivere quanto stanno vivendo la famiglia, gli amici e i colleghi soccorritori che hanno amato, conosciuto e condiviso un pezzo di strada conil ventenne che questaha perso la vita in un drammatico incidente stradale all’incrocio di Bottagna. Il giovane era in sella ad uno scooter con un amico diciannovenne, provenienti dalla provinciale dal lato di Follo e Ceparana mentre un furgone proveniva dal versante di Spezia. L’impatto con un furgone è stato devastante, e perogni tentativo di soccorso è stato inutile. Il suo amico, invece, versa in condizioni gravissime, ricoverato in rianimazione con prognosi riservata all’ospedale Sant’Andrea di La Spezia.